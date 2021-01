Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210119-1: Einbrecher im Mehrfamilienhaus - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte hebelten an zwei Wohnungstüren. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Fachleute bieten Telefonberatungen zum Thema Einbruchschutz an.

In einem Mehrfamilienhaus am Nordring versuchten Unbekannte, die Wohnungstür einer 84-jährigen Bewohnerin in der Zeit zwischen Samstag (16. Januar) 12:00 Uhr und Montag (18. Januar) 08:30 Uhr aufzuhebeln. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand.

In der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr brachen Unbekannte am Montag (18. Januar) die Wohnungstür einer Familie im selben Haus auf. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und entleerten diese auf dem Fußboden. Ob die Täter dabei Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenfertigung nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 in Hürth zu melden.

Die technische Beratungsstelle des Kriminalkommissariates Prävention und Opferschutz bietet aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen statt der bisher üblichen Gruppenberatungen in ihren Räumlichkeiten telefonische Beratungen an. Dazu können sich Interessierte ab heute (19. Januar) immer dienstags, donnerstags und am letzten Samstag im Monat unter den Rufnummern 02233 52-4817 und 02233 52-4824 bei Polizeihauptkommissar Heinz Schmickler oder Volker Carlier melden.

Beide erreichen sie dienstags in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr und am letzten Samstag des Monats von 09:00 bis 12:00 Uhr. Das Angebot wird zunächst bis einschließlich Februar angeboten. Sollte Ihr Anruf nicht sofort entgegen genommen werden können, werden die Berater Sie gerne zurückrufen. (bm)

