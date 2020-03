Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsdienst hat Motorradfahrer im Blick - Bilanz einer sonntäglichen Kontrolle

Jüchen, Korschenbroich (ots)

Am Sonntag (08.03.) führten Beamte des Verkehrsdienstes Kontrollen in Jüchen und in Kleinenbroich durch. Den Fokus legten die Polizisten dabei auf die Einhaltung der ordnungsgemäßen Geschwindigkeit von Motorradfahrern.

Innerhalb von ungefähr viereinhalb Stunden ahndete der Verkehrsdienst der Polizei am Schloß Dyck insgesamt 42 Geschwindigkeitsübertretungen. Lediglich zwei Verstöße wurden durch Motorradfahrern begangen und bewegten sich im Verwarngeldbereich. Ein weiterer Kradfahrer hielt sich nicht an das bestehende Überholverbot. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Auf der Landstraße 361 in Höhe Kleinenbroich fuhren insgesamt 127 Autofahrer zu schnell. Die Zweiradfahrer hielten sich an der Kontrollstelle an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Spitzenreiter war hier ein Autofahrer, der mit 111 Stundenkilometern statt den erlaubten 70 unterwegs war. Nach Abzug eines Toleranzwertes erwarten den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Die Polizei wird Kontrollen dieser Art in regelmäßigen Abständen im ganzen Kreisgebiet fortführen. Dabei werden nicht nur festgestellte Verstöße verfolgt, sondern sowohl die Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern sowie die Vorschriftsmäßigkeit von Fahrzeug und Ladung überprüft. Nicht mehr Bußgelder sind dabei das Ziel der Ordnungshüter, sondern eine Verringerung der Unfallzahlen und deren mitunter schweren Folgen.

