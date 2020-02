POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 mit mehreren beteiligten PKW, LK VG

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 09.02.2020 kam es gegen 11:30 Uhr auf der B 109 Höhe des Bahnüberganges Jatznick zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Bahnübergang Jatznick geschlossen und mehrere PKW mussten daraufhin verkehrsbedingt halten. Ein 31-jähriger Mann befuhr mit einem Opel Corsa die B109 aus Richtung Anklam in Richtung Pasewalk. Der Fahrer des Corsa bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden PKW SUV auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der SUV auf einen PKW-Dacia aufgeschoben.In der Folge geriet der Opel in Brand. Die Fahrzeuginsassen konnten jedoch durch Ersthelfer rechtzeitig aus dem PKW geborgen werden. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr wurde der PKW Brand schnell gelöscht. Bei diesem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, sie wurden vorsorglich für weitere medizinische Untersuchungen in die umliegenden Krankenhäuser mit Rettungswagen verbracht. Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000,00 Euro. Zwei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die B 109 an der Unfallstelle für 35 Minuten voll gesperrt. Danach erfolgte eine halbseitige Sperrung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

