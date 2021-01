Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210119-2: Unbekannter stiehlt Smartphone bei günstiger Gelegenheit - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagabend (17. Januar) hat ein unbekannter Radfahrer während der Fahrt das Smartphone einer 38-Jährigen gestohlen. Gegen 22:30 Uhr stieg die 38-Jährige aus ihrem Wagen aus, den sie auf der Bonnstraße geparkt hatte. Nach eigenen Angaben wollte sie noch einen Regenschirm in den Kofferraum ihres Wagens legen, während sie in ihrem Smartphone etwas suchte und es in der Hand hielt. In diesem Moment fuhr ein Radfahrer an ihr vorbei, der ihr das Telefon wegnahm und mit seinem Rad in Richtung Kirche bzw. dem Burgpark in Hermülheim davonfuhr. Die 38-Jährige erschreckte sich und konnte nur noch sehen, dass der Radfahrer einen Rucksack auf dem Rücken trug. Die Ortung ihres Telefons schlug unmittelbar nach dem Diebstahl schon fehl. Zeugen, die die Tat gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

