Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht zwischen Lemberg und Ruhbank

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 31jähriger Fahrer eines Mercedes Vito circa 500 Meter nach dem Lemberger Kreisel die L486 bergan in Richtung Pirmasens. Dort kam ihm ein Transporter entgegen, der zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam zur Kollision mit dem Außenspiegel des Vito mit circa 150 Euro Sachschaden. Der Fahrer des unbekannten Transporters setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

