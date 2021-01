Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Longboard entwendet

HauensteinHauenstein (ots)

Während der Besitzer eines Longboards am Samstag zwischen 08.00 und 08.30 Uhr in Hauenstein im Edeka-Markt einkaufen war, stellte er sein Longboard (ähnlich Skateboard) vor dem Geschäft unverschlossen ab. Als der Mann nach dem Einkauf aus dem Geschäft kam, war das Gerät durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden. Der Sachschaden beträgt rund 80 Euro. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Dahn unter Tel. 06391-9160 bzw. pi-dahn@polizei.rlp.de. |pidn

