Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straftatenserie

Zweibrücken-MörsbachZweibrücken-Mörsbach (ots)

In der Nacht vom 09.01.2020 auf den 10.01.2020, kam es in der Höhenstraße zu einer Straftatenserie. Es wurde mehrere PKW und ein Wohnanwesen angegangen und daraus Wertgegenstände entwendet. Schadenshöhe ca. 3000 Euro. Die Polizei weist ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass geparkte Kraftfahrzeuge verschlossen werden, um einen Diebstahl zu erschweren. Zusätzlich sollten auch keine Wertgegenstände zurückgelassen werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

