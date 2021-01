Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens - Festnahme nach Flucht-Sicherstellung von Rauschgift

Bild-Infos

Download

DahnDahn (ots)

Am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, erblickte ein 38jähriger Mann aus dem Landkreis eine sich auf der Pirmasenser Straße nähernde Polizeistreife, woraufhin er fußläufig die Flucht ergriff. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige wurde eingeholt und zu Boden gebracht. Gegen die Fesselung wehrte er sich vehement, wobei er leicht verletzt wurde. Die Beamten blieben unverletzt. Bei der Personendurchsuchung wurden u.a. einige Ecstasy-Tabletten, und kleinere Mengen Haschisch und Amphetamin aufgefunden. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung wurden Bargeld, und Rauschgift, u.a. 280g Amphetamin und 260 g Haschisch, sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erließ das zuständige Amtsgericht Zweibrücken am Freitag gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen durch das Rauschgift-Kommissariat in Pirmasens dauern an. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell