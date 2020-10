POL-NE: Versuchter Raub auf Kiosk

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Am Samstag, 17.10.2020, gegen halb Neun Abends, kam es zu einem versuchten Raub auf ein Kiosk in Neuss auf der Further Straße. Zwei unbekannte Männer betraten das Kiosk und bedrohten den Angestellten mit einer Schußwaffe um so die Tageseinnahmen zu erbeuten. Darüberhinaus wurde der Geschädigte, nach Weigerung der Herausgabe des Geldes, mit der Waffe geschlagen und die Unbekannten versuchten selbst die Kasse zu öffnen, was jedoch mißlang. Beide Personen flüchteten dann aus dem Kiosk über die Further Straße in Richtung Bahnhof. Diese können wie folgt beschrieben werden: 1. Anfang bis Mitte zwanzig, ca. 170 cm groß, schlanke Statur weiße Mund-Nasenschutzmaske, schwarzes Hoodie mit Kapuze, schwarze kurze Hose, helle Schuhe, schwarze Sportumhängetasche, aktenzfrei Deutsch sprechend. 2. Mitte bis Ende zwanzig, 180 cm groß, korpulente Statur, schwarze Mund-Nasenschutzmaske, schwarzer Hoodie mit hellem vierckigem Motiv, schwarze Trainingshose mit drei weißen Streifen an den Außenseiten, weiße Schuhe.

Die Kriminalpolizei bittet darum, dass sich Zeugen, die diese beiden vor der Tat oder bei der Flucht beobachtet haben, melden, um die Ermittlungen erfolgreich abschließen zu können. (Ro.)

