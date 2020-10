Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mercedes C-Klasse in Noithausen gestohlen

Grevenbroich (ots)

Bislang unbekannte Diebe stahlen, in der Zeit zwischen Mittwoch (14.10.), 18:30 Uhr und Donnerstag (15.10.), 07:45 Uhr eine orangefarbene Mercedes C-Klasse. Die über 25 Jahre alte Limousine stand zuvor auf einem Parkplatz "Am Rittergut". Die amtlichen Kennzeichen ließen die Diebe am Tatort zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der Mercedes C-Klasse geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 zu melden.

