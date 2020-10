Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Cannabis sicher

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (14.10.), gegen 16:30 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in Kleinenbroich einen Bewohner festzunehmen. Anlass war die Vollstreckung eines Erzwingungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (in einer Bußgeldangelegenheit). Während der weiteren Erörterung stieg den Beamten deutlicher Geruch von Cannabis in die Nase, der eindeutig aus der Garage vom Grundstück des Betroffenen herrührte. Bei der anschließenden Durchsuchung, in die auch ein Rauschgiftspürhund eingebunden war, wurden die Polizisten auch fündig. Sie stellten etwa 50 Gramm des Rauschgiftes sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Der Kleinenbroicher wurde nach Zahlung der geforderten Geldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell