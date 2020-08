PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Motorräder bei Kontrollen stillgelegt, Hochtaunuskreis (Feldberggebiet) / Rheingau-Taunus-Kreis (Wisperstraße / Aarstraße), 30.07.2020 / 02.08.2020 (pa)In der vergangenen Woche führte die Polizei erneut Kontrollen mit dem Schwerpunkt Motorräder im Hochtaunus- und Rheingau-Taunus-Kreis durch. Wie in den vergangenen Wochen und Monaten wurden auch am Donnerstag und Sonntag auf den beliebten Motorradstrecken im Feldberggebiet, dem Wisper- und dem Aartal Bikerinnen und Biker sowie ihre Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt 219 Kraftfahrzeuge haben die Beamten dabei unter die Lupe genommen, darunter 186 Motorräder und auch 33 Pkw. Leider wiesen auch diesmal wieder einige der Fahrzeuge Mängel auf, was zu insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitsanzeigen sowie zwei Strafanzeigen führte. Für die Fahrerinnen und Fahrer von 16 Motorrädern war die Fahrt sogar vor Ort beendet. Grund dafür waren technische Veränderungen, die dazu führten, dass die Maschinen noch an Ort und Stelle stillgelegt wurden. Dabei handelte es sich neben Veränderungen an der Abgasanlage auch um Manipulationen an Luftfiltern sowie Demontagen der Kupplungsdeckel. Parallel nahm die Polizei auch die Geschwindigkeit in den Blick. Bei Messungen am Feldberg - unter anderem im Bereich Sandplacken - wurden insgesamt 16 Fahrzeuge mit überhöhtem Tempo gemessen. Bemerkenswert dabei ist, dass es sich - bis auf ein Motorrad - ausschließlich um Pkw handelte, deren Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs waren. Negativ fiel zudem ein Fahrzeug der besonderen Art auf der Kreisstraße 669 zwischen dem Schlangenbader Ortsteil Hausen vor der Höhe und Bad Schwalbach Fischbach auf. Dort kam einer uniformierten Motorradstreife am Sonntagnachmittag ein großer Mähdrescher entgegen. Anstatt das Schneidwerk hinter sich herzuziehen, hatte der 19-jährige Fahrer dieses für die Fahrt zu einem anderen Feld an der Front montiert gelassen. Dies hatte zur Folge, dass sein Fahrzeug mit Überbreite die gesamte Fahrbahn einnahm und ein Passieren für andere Verkehrsteilnehmer unmöglich war, was gerade für entgegenkommende Motorradfahrer zu gefährlichen Situationen hätte führen können. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Durch wiederkehrende Kontrollmaßnahmen während der gesamten Motorradsaison wird die Polizei auch weiterhin die Sicherheit und den Lärmschutz auf den bekannten Motorradstrecken im Fokus haben.

2. Motorraddiebe scheitern, Steinbach, Kleingartengelände "Die Wingerte", 02.08.2020, 01.00 Uhr bis 08.30 Uhr

(pa)In Steinbach versuchten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Motorrad zu stehlen. Das rote Krad der Marke BMW stand im Bereich der Kleingartenanlage "Die Wingerte", als die Täter im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr nachts und 08.30 Uhr morgens Hand daran legten. Sie schoben das Motorrad zunächst einen Feldweg entlang. Ihr anschließender Versuch, das Bike kurzzuschließen, scheiterte. So ließen sie die BMW auf dem Feldweg stehen. Sie hinterließen daran einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Mountainbike aus Garage gestohlen, Kronberg im Taunus, Wendelinsweg, 02.08.2020, gg. 04.00 Uhr

(pa)Ein hochwertiges Mountainbike wurde in der Nacht zum Sonntag aus einer Kronberger Garage gestohlen. Ersten Ermittlungen nach muss sich die Tat gegen 04.00 Uhr ereignet haben. Die Täter begaben sich auf ein Wohngrundstück im Wendelinsweg und hebelten das Tor zur Garage des dortigen Einfamilienhauses auf. Mitsamt des darin befindlichen Fahrrads - einem Mountainbike der Marke "Cube", Modell "Stereo 140 HPC TM 27.5" - gelang es ihnen, unerkannt vom Tatort zu flüchten. Der Wert des Velos beläuft sich auf rund 3.600 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Usingen, Walradstraße/Blücherstraße, 01.08.2020, gg. 00.55 Uhr

(pa)Nach einem Sturz mit seinem Fahrrad wurde ein 35-jähriger Usinger in der Nacht zum Samstag in eine Klinik gebracht. Ein Zeuge beobachtete, wie der Radfahrer gegen 00.55 Uhr die Walradstraße in Richtung Blücherstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad. Augenscheinlich durch zu starkes Bremsen stürzte er über den Lenker auf den Asphalt. Der 35-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht zu und verlor das Bewusstsein. Der Rettungsdienst nahm eine Erstversorgung vor und brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass eine alkoholbedingte Ausfallerscheinung ursächlich für den Sturz des Mannes war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell