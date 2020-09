Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung: Grenzach-Wyhlen: Spiegel abgefahren - Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Korrekturmeldung:

Der Tatzeitraum lag zwischen Mittwoch, 09.09.2020, 17 Uhr, und Donnerstag, 10.09.2020, 18 Uhr.

Ursprungsmeldung:

Am Mittwoch, 09.09.2020, zwischen 17 und 18 Uhr, wurde an einem Mazda, welcher in der Schloßgasse in Höhe des Emilienparks geparkt war, der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es könnte sich um einen schwarzen VW gehandelt haben. Der Schaden am Mazda liegt bei etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell