Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis/Trunkenheitsfahrt

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am 10.01.21 gegen 03.30 Uhr wurde in der Homburger Straße in Zweibrücken ein 42-jähriger Mann in einem grauen VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser konnte im Rahmen der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorzeigen und wies zudem betäubungsmittelspezifische Anzeichen auf. Ein Drogen Vortest konnte nicht durchgeführt werden, sodass der Mann zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle nach Zweibrücken musste. Zudem konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden, dass der Mann den Beamten zunächst falsche Personalien von sich angegeben hat und keinen Führerschein vorzeigen konnte, da er nicht im Besitz eines solchen ist. Auch das Fahrzeug, in welchem er unterwegs war führte er ohne Wissen des Fahrzeughalters, da er sich dieses für eine kurze Fahrt nur ausleihen wollte. Aufgrund der ermittelten Umstände erwartet den Mann nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges. Zudem wird dieser wohl aufgrund des Fahrens eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie der Angabe falscher Personalien belangt. | pizw

