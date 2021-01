Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Verletzter Person

PirmasensPirmasens (ots)

Am Samstag, den 09.01.2021, gegen 06:20 Uhr, kam es in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 20-jähriger Fußgänger aus Pirmasens wurde hierbei beim Überqueren der Straße von einem VW Golf erfasst, über die Windschutzscheibe bugsiert und auf den Boden geschleudert. Hierbei wurde er leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro | pips

