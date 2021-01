Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

In der Wachtelstraße in Zweibrücken kam es zwischen 15.00 Uhr des 08.01.21 und 16.45 Uhr des 09.01.21 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 81-jährige Dame hatte in genanntem Zeitraum ihren grauen Mazda ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt, wonach sie am 09.01 einen Schaden an ihrer rechten hinteren Fahrzeugseite feststellen musste. Aufgrund des Schadensbildes ist zu vermuten, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren am Mazda der Dame, diesen aufgrund zu geringen Seitenabstandes touchierte, ehe er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Am PKW der Dame entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. | pizw

