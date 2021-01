Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

PirmasensPirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 03.01.2021 bis zum 08.01.2021, kam es in der Tiroler Straße in Pirmasens zu einem Wohnungseinbruch in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen hierbei die Metallstreben vor einem Kellerfenster auf und betraten das Anwesen durch das dahinterliegende Fenster. Im Anschluss durchwühlten sie sämtliche Stockwerke des Anwesens und verließen dieses wieder. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

