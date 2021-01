Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betäubungsmittelfund

PirmasensPirmasens (ots)

Am heutigen Tag wurde gegen 14:00h in der Wohnung eines 36-jährigen Pirmasensers eine Indoorplantage aufgefunden. Die neun Pflanzen wurden von den eingesetzten Beamten sichergestellt. Weiterhin konnten diverse weitere Betäubungsmittel (u. a. Haschisch, Amphetamin, Extasy) und -utensilien, ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag, sowie weitere Gegenstände die im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln in Verbindung stehen, aufgefunden und sichergestellt werden. Der 36-Jährige wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Fachkommissariat wird die weitere Bearbeitung übernehmen. |pips

