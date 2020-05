Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Rottenwarnanlage von Gleisbaustelle gestohlen - Bundespolizei ermittelt

Großen Linden (Landkreis Gießen) (ots)

Bislang Unbekannte haben im Bereich des Bahnhofes Großen Linden eine so genannte "Rottenwarnanlage" aus einer Bahnbaustelle gestohlen. Ein Bahnmitarbeiter hatte den Diebstahl gestern Abend (27.5.), gegen 23 Uhr, festgestellt und Strafanzeige bei der Bundespolizei erstattet. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest.

Dort finden zurzeit Bauarbeiten an einem Fahrgleis Richtung Kassel statt. Die Sicherung der Baustelle erfolgt unter anderem durch eine so genannte "Rottenwarnanlage".

Gestohlen wurden drei Warngeber, ein Funksender und die Stromversorgung (vier Akku-Blöcke). Die Anlage war durch eine Kette gesichert.

Eine Rottenwarnanlage ist eine technische Anlage, um Gleisarbeiter während des Fahrbetriebes vor der Durchfahrt von Zügen zu alarmieren und aufzufordern, das Gleis zu verlassen. Der entstandene Sachschaden wurde durch einen Bahnmitarbeiter mit rund 75.000 Euro angegeben.

Hinweise erbeten:

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf die Täter sind erbeten unter 0561/81616 - 0 bzw. über das Internet www.bundespolizei.de .

In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei an alle Bürgerinnen und Bürger, verdächtige Personen auf oder an Bahnanlagen rund um die Uhr der Bundespolizei zu melden.

