Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heumiete brannte

53879 Nettersheim-Zingsheim53879 Nettersheim-Zingsheim (ots)

Am späten Donnerstagabend (23.15 Uhr) hat es in Zingsheim gebrannt. In Flammen geraten war eine Heumiete, die sich im Bereich unterhalb der Talbrücke Zingsheimer Wald (Verlängerung Geisbusch) befand. Diese umfasste ca. 150 Heuballen. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache sind aufgenommen.

