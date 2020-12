Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Späte Reue

Donnerstagvormittag (10 Uhr) erschien ein 17-jähriger Kaller auf der Polizeiwache in Schleiden und gab an, dass er selbst am 12.11.2020 gegen 19 Uhr einen E-Scooter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Kall gestohlen habe. Er führte das Fahrzeug bei sich. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Personalien des Täters erhoben.

