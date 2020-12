Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tresor gestohlen

53945 Blankenheim-Ripsdorf53945 Blankenheim-Ripsdorf (ots)

Donnerstagmorgen (8.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Vereinsheim an der Eldorfer Straße in Kenntnis gesetzt. Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag mehrere Türen des Vereinshauses aufgebrochen und einen verankerten Wandtresor aus der Verankerung gerissen. Sie nahmen den Tresor und einen Laubbläser mit.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell