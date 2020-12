Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reifen gestohlen

53894 Mechernich53894 Mechernich (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag brachen Unbekannte in ein Autohaus an der Heerstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Sommerreifen samt Felgen entwendet. Die genaue Menge der gestohlenen Reifen steht zurzeit noch nicht fest. Der oder die Diebe hatten sich zuvor Zugang zu einer Lagerhalle verschafft und daraus die Reifen entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell