Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Donnerstag (19.11.), gegen 11:40 Uhr, erschien die Geschädigte bei der Polizeiwache Grevenbroich, um den Diebstahl ihres gerade entwendeten E-Bikes anzuzeigen, das sie "Am Zehnthof" an einen Laternenmast angekettet hatte.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten der 34-jährige mutmaßliche Dieb und das E-Bike unweit des Tatortes schnell dingfest gemacht und der Polizeiwache zugeführt werden.

Kurz nach der Tat erhielt die Frau somit ihr E-Bike zurück.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell