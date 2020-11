Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Am frühen Morgen mit gestohlenem Roller und Münzsammlung unterwegs

Neuss/GrevenbroichNeuss/Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (19.11.), gegen 04:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte zwei junge Männer (21 und 28 Jahre alt) an der Kaarster Straße. Das Duo war mit Motorrollern unterwegs. Eine Fahrerlaubnis konnten beide nicht vorweisen, behaupteten aber, dass die Kleinkrafträder gedrosselt und deshalb mit Mofa-Prüfbescheinigung zu führen seien. Den Polizisten kamen Zweifel und sie sahen sich die motorisierten Zweiräder genauer an. Dabei stellten sie fest, dass eines der Gefährte Anfang November in Grevenbroich gestohlen worden war. Auch bei dem anderen Kraftrad misstrauten die Beamten der Behauptung, es sei legal käuflich erworben worden, zumal das angebrachte Kennzeichen nicht zum Roller gehörte.

Beide Fahrzeuge wurden wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt. Sollte sich herausstellen, dass die Kleinkrafträder technisch nicht die Voraussetzungen von Mofas erfüllen, erwartet die beiden Nutzer zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Doch an der allgemeinen Fahrtauglichkeit bestanden nach einem positiven Drogenvortest ohnehin Zweifel. Zum Nachweis eines möglichen Konsums mussten die Tatverdächtigen zur Blutprobe auf die Polizeiwache.

Zu guter Letzt stellten die Fahnder auch noch einige auffällige Gegenstände sicher, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut handeln könnte, darunter unter anderem eine Münzsammlung sowie Tauch- / Wasserbekleidung (Schuhe) und Unterwasserkameras.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

