POL-NE: Ladendiebstahl - Polizei fahndet nach Duo

Am Mittwoch (18.11.), gegen 17:10 Uhr, fiel den Angestellten eines Einkaufsmarktes an der Lübecker Straße ein Mann auf, welcher den Geschäftseingang als Ausgang nutzte. Es bestand der Verdacht, dass es sich um einen Ladendieb handeln könnte. Nachdem die Person aufgefordert wurde, ihren Rucksack zu öffnen, suchte sie das Weite und konnte durch Mitarbeiter des Geschäfts in Höhe Mathias-Giesen-Straße erneut angehalten werden. Der Verdächtige schubste seinen Verfolger weg und rannte in Richtung Friedhof, wo er aus den Augen verloren wurde.

Anschließende Ermittlungen ergaben, dass sich zwei männliche Täter in dem Laden befanden und einen Rucksack mit Lebensmitteln befüllt hatten.

Der glatzköpfige Mann mit Dreitagebart, der den schwarzen Rucksack mitführte, soll zwischen 30 bis 40 Jahre alt und circa 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er erschien sehr schlank und hatte sehr ungepflegte Zähne. An Bekleidung trug er einen grauen Kapuzenpullover mit einem blauen Streifen, schwarze Jacke, graue Jeanshose und schwarze Schuhe.

Der zweite Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug mittelanges, blondes Haar und war mit einem schwarzen Mundschutz, violettem Kapuzenpullover, schwarzer Jacke, blauer Jeanshose und schwarzen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

