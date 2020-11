Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor Taschendieben! Was tun, wenn Langfinger zuschlagen?

Neuss, Grevenbroich, KorschenbroichNeuss, Grevenbroich, Korschenbroich (ots)

Auch am Mittwoch (18.11.) registrierte die Polizei in unterschiedlichen Städten des Rhein-Kreises Neuss wieder Taschendiebstähle.

Um kurz nach 13 Uhr, waren Täter in der Neusser Innenstadt unterwegs. In einem Supermarkt an der Krefelder Straße stahlen sie einer Seniorin die Handtasche samt Bargeld, Bankkarte und persönlicher Papiere, die zuvor für nur einen kurzen Augenblick unbeobachtet am Rollator gehangen hatte.

Am gleichen Tag, um kurz nach 11:30 Uhr, war ein Supermarkt an der Von-Stauffenberg-Straße in Grevenbroich Tatort eines Taschendiebstahls. Unbekannte Täter entwendeten einer Kundin ihre schwarze Geldbörse aus der Einkaufstasche, die in einem kleinen Einkaufswagen lag. Unbemerkt entkamen sie anschließend mit Bargeld und der Krankenversicherungskarte ihres Opfers.

Auch in einem Supermarkt am Püllenweg in Korschenbroich-Kleinenbroich fiel eine Kundin Taschendieben zum Opfer. Gegen 13 Uhr, hatten sich die Täter unbemerkt an der im Einkaufswagen abgestellten Fahrradkorb-Tasche bedient. Der Diebstahl des Portemonnaies fiel kurz darauf an der Supermarktkasse auf. Doch da waren die Täter schon über alle Berge.

Die Diebstahlsopfer erstatteten Anzeige bei der Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat und neben möglichem Beweismaterial auch Zeugen sucht, die gegebenenfalls wichtige Hinweise auf Tatverdächtige geben können (Telefon 02131 300-0).

Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung und zum anderen die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell