Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung im Stadtgebiet Wilhelmshaven - Couragierte Zeugen schreiten ein - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei gegen 18.57 Uhr Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) in Wilhelmshaven, an der laut Zeugenaussagen mehrere Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren beteiligt gewesen sein sollen. Zeugen teilten den Polizeibeamten mit, dass es innerhalb dieser Personengruppe zu Streitigkeiten gekommen sei, in deren Verlauf zwei männliche Personen verletzt worden seien. Die beiden männlichen Opfer im Alter von 18-Jahren schilderten, dass sie einen Streit innerhalb der Gruppe bestehend aus ihnen unbekannten Personen festgestellt hätten und bei dem Versuch, diesen zu schlichten, körperlich angegangen worden seien. Zwei aufmerksame Zeuginnen wurden auf das Geschehen aufmerksam und versuchten ebenfalls zu schlichten, worauf sich die Gruppe auflöste und zum Teil in den angrenzenden Park lief. Die Zeuginnen, zwei 21-jährige Wilhelmshavenerinnen, kümmerten sich danach um eines der Opfer, das leichte Verletzungen am Kopf aufwies, und alarmierten neben der Polizei auch den Rettungsdienst. Der 18-Jährige wurde daraufhin mit dem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

