Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - In den Gegenverkehr geraten

Birkenfeld (ots)

In der Arnbacher Straße in Birkenfeld ereignete sich am Mittwoch gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund der Beeinflussung von Alkohol war eine 47-jährige BMW-Fahrerin nicht in der Lage ihre Spur zu halten und kollidierte mit einem 30-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Dir 47-Jährige befuhr die Arnbacher Straße in absteigender Richtung. Der 30-Jährige befand sich im Gegenverkehr, war aufgrund eines ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugs am Fahrbahnrand zum Anhalten gezwungen und wollte den BMW passieren lassen. Die BMW-Fahrerin kollidierte mit dem Mitsubishi.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass die 30-Jährige etwa 1,8 Promille intus hatte. Der Führerschein wurde daher einbehalten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell