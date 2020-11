Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Brand eines Pkw

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Freitag (20.11.), gegen 5:45 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zum Parkhaus am Bahnhofsvorplatz in Grevenbroich aus. Dort war ein brennendes Auto gemeldet worden. Tatsächlich stellten die Einsatzkräfte in einer Tiefgarage einen in Flamme stehenden BMW fest. Zum Zweck der Löscharbeiten mussten die Von-Goldammer- sowie die Orkener Straße zeitweilig gesperrt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

