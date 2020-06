Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht durch Lkw

Mayen-Hausen (ots)

Ein bisher unbekannter Lkw beschädigte am Samstagnachmittag einen weißen Audi in Mayen-Hausen. Der Audi war im Bereich der Einmündung Wiesenstraße / Richard-Labonte-Straße geparkt. Der Lkw, unbekannt ob mit oder ohne Anhänger, dürfte den Wagen beim Vorbeifahren oder beim Wenden im vorgenannten Einmündungsbereich touchiert haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu Lkws, die in diesem Bereich aufgefallen sind.

