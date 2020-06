Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Kraftfahrzeuges

Mayen (ots)

Am Samstag, 27.06.2020, 20.28 h, wurde der Polizeiinspektion Mayen der Brand eines Kraftfahrzeuges in Mayen, Koblenzer Straße, gemeldet. Im Motorraum eines Mercedes-Kleintransporters (3,5 To.) entstand - vermutlich aufgrund eines technischen Defektes - der Brand. Durch die Feuerwehr der Stadt Mayen konnte der Brand gelöscht werden. Dennoch ist von einem Totalschaden auszugehen. Der Schaden beträgt ca. 10.000 Euro.

