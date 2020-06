Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Traktorgespann

Kaltenborn (ots)

Am Freitag, den 26.06.2020 gegen 15:07 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau durch die Integrierte Rettungsleitstelle in Koblenz über einen schweren Verkehrsunfall auf der L 90 zwischen den beiden Ortslagen Kesseling und Kaltenborn in Kenntnis gesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein 21-jähriger Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne und stieß hierbei mit einem Traktorgespann (bestehend aus Zugfahrzeug und Rundballenpresse) zusammen, das beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens beauftragt. Die L 90 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 3,5 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

