POL-CE: Wienhausen - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Celle (ots)

Gestern Abend (Mi., 08.01.2020) gegen 22:45 Uhr fiel einer Streife der Polizei ein Daimler-Benz auf der L 311 auf, der die Straße von Oppershausen in Richtung Wienhausen in "Schlangenlinien" befuhr. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug anhalten wollten, missachtete der Fahrzeugführer das Anhaltesignal und versuchte zu flüchten. Der Streifenwagen verfolgte den Mercedes bis Wienhausen. Hier stoppte der Wagen schließlich in der Straße "Am Klosterkamp". Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Folglich wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

