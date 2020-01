Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Unfallflucht auf Parkplatz "Am Markt"

Celle (ots)

Am vergangenen Montag, 06.01.2010, in der Zeit zwischen 11.00 und 12.00 Uhr wurde ein parkender schwarzer Skoda Oktavia mit HK-Kennzeichen auf dem Parkplatz "Am Markt" durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich zu melden oder einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit zu hinterlassen. Die Polizeistation Hermannsburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hermannsburg entgegen unter 05051/91260.

