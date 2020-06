Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Freitag, 26.06.2020 ereignete sich gegen 23:15 Uhr im Bereich eines Fußgängerüberweges in der Telegrafenstraße in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Radfahrers und eines Pkw Fahrers. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der schwerverletzte Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der Bereich der Unfallstelle blieb zwecks Unfallaufnahme für ca 1,5 Stunden gesperrt.

Unfallzeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641-974-0 in Verbindung zu setzen.

