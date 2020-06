POL-ROW: ++ Polizei schnappt zwei Täter nach Wohnungseinbruch ++ Nach drittem Carport-Brand - Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung ++ Biker bei Auffahrunfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Polizei schnappt zwei Täter nach Wohnungseinbruch

Lauenbrück. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Auf den Schanzen haben Beamte der Rotenburger Polizei am Montagabend drei Tatverdächtige ermitteln können. Zwei von ihnen wurden in Tatortnähe aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Die Bewohner des Hauses hatten den Einbruch am Montagabend nach der Rückkehr aus einem Kurzurlaub festgestellt. Demnach hatten Unbekannte zuvor ein Fenster und eine Brandschutztür aufgehebelt und aus der Wohnung vor allem Bargeld gestohlen. Bei der Befragung der Nachbarschaft wurde eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei in Tatortnähe auf einen Skoda aufmerksam. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers und seiner 25-jährigen Beifahrerin, ergaben sich erste Verdachtsmomente, die auf deren Beteiligung an dem Einbruch hindeuteten. Ein aufmerksamer Zeuge gab dann jedoch einen entscheidenden Tipp. Er hatte gesehen, wie die beiden Verdächtigen vor der Kontrolle etwas in ein Gebüsch gelegt und vor der Polizei versteckt hatten. Das teilte er sofort am Telefon mit. Bei den Verdächtigen fand die Polizei später Bargeld, das zweifelsfrei aus dem Einbruch stammte. Weitere Ermittlungen führten zu einem dritten Verdächtigen. Der 33-jährige Mann steht ebenfalls im Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Ihn konnte die Polizei bislang nicht fassen.

Nach drittem Carport-Brand - Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Rotenburg. Nach dem Brand eines Carports am Magdeburger Ring und einem darunter abgestellten Opel Meriva verdichtet sich bei den Brandermittlern der Rotenburger Polizei der Verdacht einer zusammenhängenden Brandserie. Wie bereits zuvor bei zwei Carports an der Königsberger Straße und der Dresdener Straße, war in der Nacht zu Pfingstmontag ein Auto unter einem Carport in Flammen aufgegangen. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Nach ersten Einschätzungen der Experten ergeben sich einige Parallelen zu den anderen Bränden. Bereits nach der Begutachtung des letzten Carportbrandes an der Dresdener Straße hatte Erster Kriminalhauptkommissar Richard Kaufmann mitgeteilt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brandstiftung sehr hoch sei. Nach dem Brand in der Nacht zum Montag sieht er sich in seiner Annahme bestätigt. Deshalb hoffen die Ermittler jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung. Die Beamten fragen: "Wer hat in der Nacht zum Montag oder bei den Bränden zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?". Auch andere sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Unfall auf der Kreuzung

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Alte Straße/Huddelberg/Ritterstraße ist am Montagabend eine 55-jährige Frau verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Cuxhaven hatte die Alte Straße kurz nach 18 Uhr mit seinem Ford von der Straße Huddelberg geradeaus in Richtung Ritterstraße überqueren wollen. Dabei achtete er nicht auf den von rechts kommenden Peugeot der 55-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro.

Biker bei Auffahrunfall verletzt

Oerel. Am Montagmittag ist ein 40-jähriger Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 495 verletzt worden. Der Biker hatte gegen 13.30 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass ein 21-jähriger Fahrer eines BMW vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Der Biker fuhr mit seiner Harley-Davidson auf den Vordermann auf und zog sich dabei Prellungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa sechstausend Euro.

