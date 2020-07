Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Langlingen - Unfall mit zwei tödlich verletzten Motorradfahrern

Celle (ots)

Am Dienstagabend (28.07.2020) um 18.25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 50 ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Motorradfahrer aus Celle und Wienhausen, 18 und 21 Jahre alt, ihr Leben verloren. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 30-Jähriger Mann mit seinem PKW Audi die Kreisstraße 50 von Offensen in Richtung Langlingen. Kurz vor der Ortschaft Langlingen wollte er nach links in den Schleusenweg abbiegen und übersah hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen die beiden entgegenkommenden, hintereinanderfahrenden Motorradfahrer. Beide kollidierten nacheinander mit dem PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der beiden 45 Meter weit in ein Maisfeld geschleudert, der andere kam auf dem Dach des PKW zu liegen. Für die beiden Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch am Unfallort. Der 30-Jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Motorrädern sowie dem Audi entstand Totalschaden. Ein weiterer PKW VW stand zum Unfallzeitpunkt im Schleusenweg und wollte nach links auf die Kreisstraße 50 abbiegen. Der VW wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen und leicht beschädigt, die Insassen, eine Familie mit zwei Kindern, blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße 50 voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

