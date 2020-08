POL-HS: Polizeibericht Nr. 236 vom 23. August 2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Geilenkirchen, Heinsberger Straße, Explosion

Am Samstagnachmittag (22.08.2020) kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Explosion in einer Wohnung an der Heinsberger Straße. Der 24jährige Bewohner, der zuvor mit chemischen Substanzen hantiert hatte, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aachen eingeliefert. Nach ersten Untersuchungen entstand kein Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg, Carl-Benz-Straße, Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Mi., 19.08.2020, 18:20 Uhr bis Sa., 22.08.2020, 08:15 Uhr gelangten unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in den Serverraum einer Werkstatt und entwendeten Videoüberwachungshardware.

