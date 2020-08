Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 235 vom 22. August 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg, Einbruch in Physiopraxis

Am Sonntag, 22.08.2020, gegen 02:15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Physiopraxis in der Carlstraße. Er entwendete dort Bargeld und flüchtete mit einem weiteren Täter, der vor dem Haus gewartet hatte, in Richtung Stadtmitte. Die beiden Personen, die mit Fahrrädern unterwegs waren, werden wie folgt beschrieben:

1.Person: Männlich, ca 30 Jahre, ca 170cm groß, stämmig, Glatze, kurze Hose

2.Person: Männlich, ca. 180cm groß, Kappe, Kapuze, schwarze Kleidung, Rucksack

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02452-9200 entgegen.

Erkelenz-Lövenich, Diebstahl eines Anhängers

In der Zeit von Mi., 19.08.2020, 08:00 Uhr bis Do., 20.08.2020, 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Kfz-Anhänger der Marke Westfalia und eine Alu-Leiter von einem Grundstück in der Straße 'Am Lerchenpfad'.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell