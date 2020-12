Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Straßenmeisterei eingebrochen

53937 Schleiden-Gemünd53937 Schleiden-Gemünd (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (03.12.2020) brachen Unbekannte in die Straßenmeisterei an der Kölner Straße ein. Ein Mitarbeiter hatte gegen 3 Uhr eine aufgehebelte Tür zur Fahrzeughalle entdeckt. Aus dieser nahmen die Diebe eine Motorsäge mit. Anschließend brachen sie einen Metallcontainer auf und schlugen die Scheiben an mehreren Fahrzeugen ein. Ein aufgefundenes Telefon nahmen sie ebenfalls mit. Andere offenbar zurecht gelegte Beute ließen die Diebe zurück.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell