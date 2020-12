Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnung teileweise ausgeräumt

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Nach einer längeren Abwesenheit suchte am gestrigen Mittwochnachmittag (13.30 Uhr) eine Mieterin ihre Wohnung an der Alfred-Nobel-Straße auf. Nach eigenen Angaben war sie Anfang Oktober das letzte in ihrem zu Hause. In der Zwischenzeit hatten Unbekannte die Wohnungstür offensichtlich eingetreten und alle Räume sowie Schränke durchsucht. Die beschädigte Eingangstür hatte man provisorisch repariert. Aus der Wohnung wurden mehrere Computerhardwareteile und Uhren gestohlen.

