Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Auffahrunfall verletzt

53902 Bad Münstereifel-Arloff53902 Bad Münstereifel-Arloff (ots)

Mittwochmorgen (7.38 Uhr) befuhr ein 30-Jähriger aus Bad Münstereifel mit seinem Pkw die Landstraße 194 von Bad Münstereifel nach Arloff. Nach eigenen Angaben wollte er an der "Arloffer Kreuzung" nach rechts in Richtung Arloff abbiegen. Vor ihm fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw. Auch die 24-Jährige wollte nach rechts abbiegen und ordnete sich daher auf dem separaten Abbiegestreifen ein. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der 30-Jährige zu spät und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus.

