POL-UL: (UL) Breitingen - Pkw prallt gegen Traktoranhänger

Mit leichten Verletzungen musste eine Autofahrerin und ihr kleiner Sohn nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 32 Jahre alter Traktorfahrer stellte am Samstagnachmittag gegen 13.40 Uhr seinen Traktor samt Anhänger kurz nach dem Ortsende Breitingen auf der Kreisstraße in Richtung Neenstetten ab. Das erkannte eine 36 Jahre alte Autofahrerin zu spät, die die Straße in Richtung Neenstetten befuhr. Sie prallte deshalb gegen den Anhänger. Dabei zog sie sich und ihr 6 Jahre alter Sohn im Kindersitz leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Schaden am Anhänger beträgt ca. 1.000 Euro.

