UlmUlm (ots)

Der ältere Mann war am Samstag gegen 16.00 Uhr mit einem Traktor samt Anhänger auf einem Feldweg westlich von Sontheim unterwegs. Sein kleiner Enkel fuhr mit. An einer Steigung verschaltete sich der Fahrer, so dass der Motor ausging. Als der Mann die Fußbremse betätigen wollte, verfing sich seine Hose in einem Fahrzeugteil, so dass er nicht bremsen konnte. Das Gespann rollte daraufhin rückwärts. Kurz bevor der Traktor eine Böschung hinunterstürzte und sich überschlug, gab der 80-Jährige seinem Enkel einen kräftigen Stoß. Der Junge stürzte vom Traktor und landete unverletzt in einer Wiese. Der Fahrer selbst wurde unter dem umgestürzten Traktor eingeklemmt. Mit Hilfe von Passanten konnte er sich aus seiner misslichen Lage befreien. Zum Glück blieb auch der 80-Jährige unverletzt.

