Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

UlmUlm (ots)

Am frühen Freitagabend verunfallte ein 13-jähriger Radfahrer in einem Süßener Wohngebiet. Er missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt einer 57-jährigen Autofahrerin und prallte mit seinem Pedelec gegen die vordere Stoßstange des Autos. Von der Motorhaube wurde er dann auf die Straße abgewiesen. Ein Helm verhinderte Schlimmeres, er verletzte sich hierbei leicht an den Knien und der Schulter und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei rät: Helm getragen. Gut gegangen! Experten sagen übereinstimmend, dass 80% der schweren Kopfverletzungen von Radfahrern durch das Tragen eines Helmes vermieden werden könnten!

