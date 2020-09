Polizei Gütersloh

POL-GT: Türkollision auf Berufsschulparkplatz - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmorgen (03.09., 07.15 Uhr) parkte ein bis dahin unbekannter Fiat-Fahrer in einer Parklücke auf dem Parkplatz der Berufsschule an der Straße Am Sandberg ein und prallte beim Aussteigen mit der Tür an einen geparkten Ford.

Die 24-jährige Fahrerin des Fords saß zu dem Zeitpunkt im Fahrzeug und sprach den Fiat-Fahrer an. Dieser entschuldigte sich und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Ford-Fahrerin hinterließ nach einer Wartezeit ihre Erreichbarkeit am Fiat. Trotz eines späteren Gespräches kam es zu keiner angemessenen Möglichkeit der Schadensregulierung, so dass die 24-Jährige die Polizei informierte.

Ermittlungen führten zu einem 31-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell