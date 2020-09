Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub auf Geldboten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der vergangenen Woche (Sonntag, 23.08., 23.30 Uhr - Montag, 24.08., 00.01 Uhr) kam zu einem Raub auf einen Geldboten.

Als ein 29-jähriger Mann beabsichtigte den Eingang der Volksbank (Friedrich-Ebert Straße) an der Dr.-Kranefuß Straße für eine Geldeinzahlung zu nutzen, wurde er von zwei bislang unbekannten Männern unvermittelt angegriffen und verletzt. Mit den Einnahmen aus einem Betrieb flüchteten die Unbekannten. Der 29-Jährige informierte eigenständig den Rettungsdienst. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen weiterhin Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nacht rund um den Tatort beobachtet? Unmittelbar vor der Tat sollen an der Eickhoffstraße Personen unterwegs gewesen sein. Möglicherweise können diese Angaben zu der Tat machen?

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

