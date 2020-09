Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Parkplatzrempler auf Innenstadtparkplatz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagvormittag (03.09., 11.52 Uhr) kollidierte eine 75-jährige Opel-Fahrerin beim Rangieren in eine Parklücke auf einem Parkplatz an der Moltkestraße mit einem geparkten Mercedes.

Nachdem die Opel-Fahrerin den geparkten Mercedes beschädigt hatte, setzte sie ihr Fahrzeug zunächst zurück, um dann nochmals in die Parklücke einzufahren. Anschließend stellte die Dame ihren Opel auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäftes ab und entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete das missglückte Parkmanöver und informierte die Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kehrte die Opel-Fahrerin zurück. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

