Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Versuchter Einbruch in Imbiss

FuldaFulda (ots)

Neuhof/Hauswurz - In der Nacht zum Mittwoch (02.12.) brachen Unbekannte in der Aspenstraße einen Zigarettenautomaten auf. Der Automat wurde dabei beschädigt, Zigaretten und Bargeld wurden entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Imbiss

Fulda - Zwischen Dienstag (01.12.) und Mittwoch (02.12.) versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Imbisses in der Florengasse aufzubrechen. Aus nicht bekannten Gründen ließen sie von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell